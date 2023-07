Visites libres Forteresse et musées de Montrichard Montrichard Val de Cher Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Visites libres 16 et 17 septembre Forteresse et musées de Montrichard Visite libre de la forteresse et des musées de Montrichard (histoire, ethnologie, archéologie, paléontologie, préhistoire, molinologie). Forteresse et musées de Montrichard 4 Mnt P. Degrés Sainte-Croix 41400 Montrichard Val de Cher 0679785609 https://www.montrichardvaldecher.com/decouvrir-le-patrimoine/patrimoine-de-montrichard/donjon/ https://www.facebook.com/lesamisduvieuxmontrichard Site médiéval d'exception au cœur des châteaux Renaissance, découvrez le Donjon de Montrichard bâti sur un éperon rocheux naturel qui domine la ville et offre une vue exceptionnelle sur la vallée du Cher. Sa majestueuse Tour Carrée, construite au XIIe siècle par la famille d'Amboise, avait été édifiée pour surveiller la vallée.

Au XVe siècle, aux pieds du donjon, le roi Louis XI fit construire de très vastes logis royaux surplombant l’église Sainte Croix, qui était alors la chapelle du château.

La Forteresse de Montrichard a été classée au titre des Monuments Historiques en 1877. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

