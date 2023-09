Visite guidée du patrimoine de la forteresse du Mont Valérien Forteresse du Mont-Valérien Suresnes, 16 septembre 2023, Suresnes.

Visite guidée du patrimoine de la forteresse du Mont Valérien 16 et 17 septembre Forteresse du Mont-Valérien Entrée libre sous réserve de présentation d’une pièce d’identité valide.

Comme chaque année, la forteresse du Mont Valérien ouvre son patrimoine en relation avec la partie mémorielle de l’ONAC-VG afin de présenter au public la richesse de son patrimoine historique, militaire unique en Europe. L’accès libre comprend des visites guidées organisée toutes les demi-heures incluant le dernier colombier militaire en europe, les lieux emblématiques de cette forteresse, son musée ainsi que la salle d’honneur du 8ème régiment de Transmissions.

Des stands agrémenteront votre parcours tels que la reconstitution d’un campement militaire de 1870 en costume d’époque, un poste de commandement de la deuxième guerre mondiale ou plus ludiquement un stand (payant) de paintball ou un parcours commando pour nos plus jeunes visiteurs.

Vous trouverez également sur place de quoi vous restaurez et désaltérez.

A très bientôt à la forteresse du Mont Valérien!

Forteresse du Mont-Valérien Avenue du colonel Delestrée 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine Île-de-France Forteresse du Mont-Valérien Transilien L, Suresnes Mont-Valérien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

MINARM – DIRISI – DL8