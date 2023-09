À la découverte de la forteresse de Salses Forteresse de Salses Salses-le-Château, 16 septembre 2023, Salses-le-Château.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs pourront parcourir librement l’incroyable architecture de la forteresse : la place d’armes et les écuries, le corps de logis, le donjon… Ainsi que la cour du réduit avec son étable, sa boulangerie…

Nos expositions temporaires « Salses l’imprenable », dans la salle d’exposition et « SOL » dans le corps de logis, seront accessibles pendant tout le week-end. Des jeux géants seront disponibles dans l’infirmerie pour toute la famille.

Forteresse de Salses Avenue du château fort, 66600 Salses-le-Château Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 38 60 13 http://www.salses.monuments-nationaux.fr https://fr-fr.facebook.com/ForteresseDeSalses Entre Perpignan et Narbonne, la forteresse de Salses, édifiée à la fin du XVe siècle pour garder la frontière entre la France et l’Aragon, possède une architecture impressionnante avec ses murs de 12 mètres d’épaisseur, ses galeries de contremine, ses tours et son donjon. Située dans un cadre naturel exceptionnel, entre les étangs de Salses et les Corbières, elle offre aux visiteurs des points de vue remarquables et une atmosphère unique.

Construit à la fin du XVe siècle par les Espagnols à l’emplacement de sources fort utiles en cas de siège, l’édifice garde l’ancienne frontière. Assiégée, prise et reprise en 1503, 1639 et 1640, la place est définitivement conquise par les Français en 1642. Le traité des Pyrénées de 1659 redessine les territoires : moins stratégique, la forteresse perd alors de son importance. À partir de 1691, elle est néanmoins partiellement restaurée par Vauban. Devenue prison d’État et poudrière pendant tout le XIXe siècle, elle fut sauvée de la destruction grâce à son classement au titre des Monuments historiques en 1887 et à sa gestion par le ministère des Beaux-Arts à partir de 1930.

Le Centre des monuments nationaux, qui gère une centaine de monuments historiques, assure pour le compte du ministère de la Culture la valorisation, l’accueil des publics, la programmation culturelle et pédagogique, ainsi que la restauration et la conservation de la forteresse de Salses.

La forteresse de Salses est un exemple unique d’architecture militaire, entre château fort et bastion moderne. De Perpignan : N9 Direction Narbonne ; de Barcelone : A9, sortie 41 Perpignan-nord ; de Montpellier, A9, sortie 40 Leucate , puis N9 direction Perpignan.

©Rémy Marion / CMN