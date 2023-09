J.E.P: Forteresse de Saint-Vidal Forteresse de Saint Vidal Saint-Vidal, 16 septembre 2023, Saint-Vidal.

Saint-Vidal,Haute-Loire

Venez découvrir la Forteresse de St Vidal

Visites guidées à 10h30 et 15h.

N’hésitez pas dans cette semaine des fêtes du Roi de l’Oiseau de venir costumé !.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Forteresse de Saint Vidal Le Bourg

Saint-Vidal 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the fortress of St Vidal

Guided tours at 10:30 am and 3 pm.

Don’t hesitate to come in costume during the week of the King of the Bird celebrations!

Venga a descubrir la Fortaleza de San Vidal

Visitas guiadas a las 10h30 y a las 15h00.

¡No dude en venir disfrazado durante la semana de las fiestas del Rey Pájaro!

Kommen Sie und entdecken Sie die Festung von St. Vidal!

Führungen um 10:30 und 15:00 Uhr.

Zögern Sie in dieser Woche der Festlichkeiten des Vogelkönigs nicht, kostümiert zu kommen!

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay