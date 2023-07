Spectacle de fauconnerie Forteresse de Saint Vidal Saint-Vidal, 20 juillet 2023, Saint-Vidal.

Saint-Vidal,Haute-Loire

Au pied de la forteresse, dans ce cadre spectaculaire, laissez-vous envahir de liberté et de majesté à la vue de ces rapaces. Un moment fort à passer en famille….

2023-07-20 19:00:00 fin : 2023-08-24 21:00:00. EUR.

Forteresse de Saint Vidal Le Bourg

Saint-Vidal 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At the foot of the fortress, in this spectacular setting, let yourself be overwhelmed by the freedom and majesty of these birds of prey. An unforgettable experience for the whole family?

Al pie de la fortaleza, en este marco espectacular, déjese sobrecoger por la libertad y la majestuosidad de estas rapaces. Una experiencia inolvidable para toda la familia?

Am Fuße der Festung, in dieser spektakulären Umgebung, können Sie sich beim Anblick dieser Raubvögel von der Freiheit und Erhabenheit überwältigen lassen. Ein Höhepunkt für die ganze Familie?

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay