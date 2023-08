Visite guidée nocturne : « Contes et légendes du Moyen Âge » Forteresse de Penne Penne, 16 septembre 2023, Penne.

Visite guidée nocturne : « Contes et légendes du Moyen Âge » Samedi 16 septembre, 20h30 Forteresse de Penne 5 € pour les adultes. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les détenteurs de la CMI et les bénéficiaires du Pass Éducation. 2 € pour les enfants de 5 à 16 ans. Gratuit – 5 ans. Entrée libre.

Rendez-vous dans la basse-cour du château pour découvrir l’histoire de la forteresse, son architecture et la vie au Moyen Âge lors d’une visite guidée ludique et adaptée à tous, petits et grands !

Venez découvrir le site d’une manière différente, à la lumière d’un coucher de soleil sur les Gorges ou à la lueur du tout nouvel éclairage nocturne du château, mettant en valeur son architecture médiévale, pendant cette visite guidée à deux voix qui vous contera des récits venus du Moyen Âge.

Forteresse de Penne Rue du château, 81140 Penne Penne 81140 Tarn Occitanie 05 63 55 71 09 http://www.chateaudepenne.com Après 450 ans d’oubli, la forteresse de Penne se révèle aujourd’hui comme un site unique en Midi-Pyrénées, préservé et fascinant. Dressée majestueusement au sommet de son roc, elle surplombe les gorges de l’Aveyron, défiant les lois de l’équilibre.

Fleuron de l’histoire et de l’architecture occitane, ce chef-d’œuvre de construction militaire médiévale attire tant les promeneurs que les connaisseurs éclairés de cette période. La forteresse suscite une profonde émotion par son image et les panoramas qu’elle offre.

Venez vivre une véritable aventure humaine qui vous plongera au cœur de la vie des bâtisseurs d’autrefois, tout en vous faisant découvrir en temps réel les travaux de restauration médiévale menés par les bâtisseurs d’aujourd’hui. Au cours d’un parcours ludique et instructif, vous pourrez appréhender les techniques ancestrales de construction, captivant ainsi petits et grands visiteurs. À 89 km de Toulouse, prenez l’autoroute A20/E09 et prenez la sortie 61, puis suivez la D115. Si vous venez de Montauban, empruntez la D115, puis tournez sur la D133 à 35 km de Montauban.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

©Raynaud Photo