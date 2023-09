Visite commentée de la forteresse et de ses abords Forteresse de Montrond Saint-Amand-Montrond, 16 septembre 2023, Saint-Amand-Montrond.

Visite commentée de la forteresse et de ses abords 16 et 17 septembre Forteresse de Montrond Prévoir de bonnes chaussures. Marches nombreuses

Pour tout savoir, ou presque, de l´histoire de la forteresse de Montrond et de ses bastions environnants, bénéficiez des commentaires d´un guide lors d´une visite format XXL !

Forteresse de Montrond 10 Allée du Prince-de-Condé 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 02 48 96 42 76 http://www.ville-saint-amand-montrond.fr Les origines de la forteresse de Montrond remontent au moins au XIIIe siècle. Agrandie au XVe siècle par Charles d’Albret, elle deviendra une résidence somptueuse et puissamment défendue durant la 1ère moitié du XVIIe siècle, après les travaux du duc de Sully et d’Henri II de Bourbon-Condé. L’ingénieur militaire Jean Sarrazin dote Montrond d’un système de fortification bastionnée particulièrement complexe, exemple unique dans le centre de la France. Mais durant la « Fronde des Princes », onze mois de siège auront raison de la forteresse, en dépit de sa puissante couronne de bastions et de ses galeries de communication souterraines. Progressivement abandonné, jusqu’à sombrer dans un oubli quasi total au XIXe siècle, le monument connaîtra à nouveau un destin hors du commun grâce à la passionnante histoire de sa redécouverte et de sa restauration. Après 40 années de chantiers de bénévoles, Montrond continue encore aujourd’hui à livrer ses secrets. Accueil devant les locaux de l’Association, Allée du prince de Condé- parking en face- accès aisé depuis la ville- mais le site lui même est accidenté (nombreux escaliers et pentes)- la visite de la forteresse n’est pas bien adaptée pour des personnes connaissant des difficultés pour marcher.

