Les oiseaux du bâti de Montbazon Samedi 16 septembre, 14h30 Forteresse de Montbazon 20 places maxi

Au cours d’une balade de 2h30, nous pourrons observer les oiseaux de Montbazon, et de sa forteresse, qui nichent près de nous et dans nos bâtiments.

Quoi de mieux que les journées du patrimoine pour allier patrimoine historique et patrimoine naturel ?

Forteresse de Montbazon 12 rue du Château 37250 Montbazon Montbazon 37250 Bazonneau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire La forteresse de Montbazon fut édifiée à partir de 991 au sommet d'un éperon rocheux dominant le cours de l'Indre.

Les moines de Cormery se plaignirent auprès du roi de France du comportement de Foulque III Nerra qui s’était emparé du lieu. Il construisit dans un premier temps une motte castrale, un donjon en bois sur une butte de terre, le donjon en pierre ne viendra qu’un peu plus tard.

Cet ensemble fortifié constitue l’un des plus anciens châteaux féodaux en France. Parking privé – Gare SNCF

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

