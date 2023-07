Circuit des tanneurs Forteresse de Mondoubleau Mondoubleau, 17 septembre 2023, Mondoubleau.

Circuit des tanneurs Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Forteresse de Mondoubleau places en calèche limitées à 10 personnes Rendez-vous à l’office de Tourisme

Circuit de découverte des anciennes tanneries et des maisons de propriétaires et d’ouvriers en calèche.Visite en attelage d’une partie du centre ancien de Mondoubleau et de Cormenon. Le circuit débute sur la place du marché à l’office de tourisme et l’attelage se dirige vers Cormenon pour observer les maisons de maîtres tanneurs et d’ouvriers.

Présentation d’outils de tanneurs sous la halle de la mairie. Exposition à la médiathèque Jules Verne de cartes postales témoignant de cette industrie

Forteresse de Mondoubleau Place du Patis Maison du Tourisme 2 Rue Bizieux, 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Forteresse du XVe siècle et donjon circulaire du XIIe siècle. Des tours, courtines, geôle, maison à colombages du XVe siècle. Château-fort construit vers 1010 avec cour seigneuriale et basse-cour entourées chacune par une enceinte comportant quatorze tours et demi-tours. Au XIIe siècle, adjonction d'un énorme donjon cylindrique. Au XVe siècle, construction de la maison du gouverneur (maison à colombages). Au XVIe siècle, construction de la résidence secondaire des Ducs de Vendôme (ancêtres de Henri IV).

