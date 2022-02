Forteresse de Couzan – Visite guidée Sail-sous-Couzan Sail-sous-Couzan Catégories d’évènement: Loire

Forteresse de Couzan – Visite guidée Sail-sous-Couzan, 11 février 2022, Sail-sous-Couzan.

2022-02-11 15:30:00

Sail-sous-Couzan Loire Sail-sous-Couzan EUR Bâtie sur un éperon rocheux en à-pic au dessus du Lignon, la forteresse médiévale de Couzan vous offre un panorama grandiose sur la plaine du Forez. Venez visiter hors saison ce remarquable monument de l’architecture militaire féodale. +33 4 77 96 08 69 http://www.loireforez.com/ Parking devant la chapelle Forteresse de Couzan Sail-sous-Couzan

