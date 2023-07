Visite en costume Forteresse de Cluis-Dessous Cluis, 16 septembre 2023, Cluis.

Visite en costume Samedi 16 septembre, 15h00 Forteresse de Cluis-Dessous Inscription souhaitée, venir bien chaussé !

Visite costumée dans la forteresse.

Forteresse de Cluis-Dessous Route de Mouhers 36340 Cluis Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire 06 63 45 36 26 [{« type »: « link », « value »: « https://www.syndicat-initiative-cluis.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « cluis@rempart.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 31 22 13 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688075243 »}] La forteresse domine la Vallée de la Bouzanne. Elle comporte le châtelet d’entrée, la chapelle castrale, la maison du seigneur, le donjon et une vaste cour intérieure. Le château a appartenu aux familles de Cluys (Bozon et Giraud), de Chauvigny et de Bourbon-Montpensier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

© Vincent Portier