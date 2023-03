Transformez votre quotidien et enjolivez votre avenir Forteresse de Châtel-sur-Moselle, 1 avril 2023, Châtel-sur-Moselle.

Transformez votre quotidien et enjolivez votre avenir 1 et 2 avril Forteresse de Châtel-sur-Moselle

La forteresse de Châtel-sur-Moselle vous ouvre ses portes et vous accueille pour présenter et valoriser le travail des professionnels des métiers d’art.

Depuis des générations sculpteur et tailleur sur pierre, vitrailliste, menuisier… travaillent pour perpétuer nos traditions et préserver notre patrimoine. Des artisans de divers métiers ainsi que des producteurs locaux vous donnent donc rendez-vous à la forteresse tout au long de ce week-end. Promenez-vous dans nos galeries souterraines et partez à leur rencontre pour observer leur savoir-faire unique. Et pour « sortir du quotidien », cette découverte s’accompagnera d’autres animations pour tout âge : ateliers de création, rallye photo…Et dimanche après-midi, venez vous essayer à l’art du vitrail.

Forteresse de Châtel-sur-Moselle 8 rue des Capucins 88330 Châtel sur Moselle Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631150036 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@vieux-chatel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://chatel-medieval.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/vieuxchatel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/forteressedechatelsurmoselle/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Forteresse Patrimoine

Association du Vieux Châtel