Animation Jeune public : jeu de piste dans une forteresse ! 16 et 17 septembre Forteresse 6 € adulte. 4 € -18 ans. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’impressionnante forteresse d’Angles-sur-l’Anglin, dans le cadre d’une visite libre.

Et pour les plus jeunes, participez à un jeu de piste : « aide notre archéologue à retrouver le trésor d’Angles sur l’anglin dissimulé dans un coffre secret. Grâce à ta loupe magique, tente de résoudre les énigmes cachées tout au long du parcours de visite ».

Forteresse Rue du château, 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Les Certeaux Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 37 27 http://www.forteresse-angles.com Impressionnante forteresse du XIe siècle s’élevant à plus de 40 mètres au-dessus des eaux de l’Anglin. De sa vie tourmentée, il reste aujourd’hui de majestueuses ruines, une atmosphère unique et le plus beau point de vue sur la vallée de l’Anglin… Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

