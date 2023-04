Lumières au Fort Sangallo Forte Sangallo Nettuno Nettuno Catégorie d’évènement: Nettuno

Lumières au Fort Sangallo Forte Sangallo Nettuno, 13 mai 2023, Nettuno. Lumières au Fort Sangallo Samedi 13 mai, 18h00, 23h30 Forte Sangallo Nettuno Entrée libre LUMIÈRES AU FORT SANGALLO

Le Fort Sangallo de Nettuno propose des visites guidées gratuites dans les trois musées de l’Antiquarium, à travers les siècles : de la Préhistoire à la Seconde Guerre Mondiale. Deux expositions temporaires seront présentes dans la Salle de la Cheminée et la Galerie du Fort : une dédiée au verre de la Rome Antique et une expo photo dédiée aux paysages. Forte Sangallo Nettuno Nettuno Nettuno 00048 Lazio 06 98889556 https://www.facebook.com/antiquariumcomunalenettuno/ Il Forte Sangallo fu edificato tra il 1501 e il 1503 per volere di papa Alessandro VI Borgia. Oggi ospita all’interno l’Antiquarium Comunale di Nettuno, sezione di Paleontologia e Preistoria e Sezione Romana, con reperti tutti provenienti dal territorio Entrata e visite gratuite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T23:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Antiquarium

Détails Catégorie d’évènement: Nettuno Autres Lieu Forte Sangallo Nettuno Adresse Nettuno Ville Nettuno Age max 99 Lieu Ville Forte Sangallo Nettuno Nettuno

Forte Sangallo Nettuno Nettuno https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nettuno/

Lumières au Fort Sangallo Forte Sangallo Nettuno 2023-05-13 was last modified: by Lumières au Fort Sangallo Forte Sangallo Nettuno Forte Sangallo Nettuno 13 mai 2023 Forte Sangallo Nettuno Nettuno Nettuno

Nettuno