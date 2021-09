Saint-Floret SAINT-FLORET Puy-de-Dôme, Saint-Floret Fort Villageois de Saint-Floret SAINT-FLORET Saint-Floret Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Le CAUE du Puy-de-Dôme propose de faire découvrir le fort villageois de Saint-Floret (63) à des élèves de classes allant du CE2 à la 5ème. La visite d’environ 2 h 00, sera commentée par un architecte ou un urbaniste du CAUE 63. Un livret illustré et ludique, comportant des questions, sera fourni à chaque jeune pour l’accompagner et l’aider à comprendre ce qui fait la particularité de ce lieu et des évolutions qu’il a subies. Les enseignants pourront également se servir du livret comme d’un tremplin pour développer certains thèmes. Les objectifs pédagogiques sont principalement : Apprendre à observer, développer sa curiosité. Découvrir l’histoire d’un lieu et comprendre ses fonctions. Découvrir l’architecture (en particulier celle du moyen-âge) et son évolution dans le temps. Conforter ses connaissances en architecture : détails, matériaux, fonction, … Comprendre son environnement : Notion de paysage, organisation du fort villageois… À l’issue de la visite, une affiche A3 montrant le fort villageois de Saint-Floret sera remise à chaque jeune pour qu’il puisse témoigner de ses découvertes patrimoniales à la maison. Cette visite est organisée sous réserve de la situation sanitaire en vigueur en septembre 2021. Vous pouvez vous pré-inscrire à cette visite en nous contactant au 04 73 42 21 20 ou par mail à [contact@caue63.com](mailto:contact@caue63.com) Journées nationales de l’architecture SAINT-FLORET 63320 Saint-Floret Saint-Floret Puy-de-Dôme

