Fort tonique #2 Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Fort tonique #2 Dinan, 13 août 2022, Dinan. Fort tonique #2 Dinan

2022-08-13 13:45:00 – 2022-08-14 22:30:00

Dinan Côtes d’Armor Dinan Fest Noise présente Fort Tonique #2 Suite à son premier événement Fort Tonique #1 au Château de Léhon, Fest Noise s’attaque à un nouveau lieu emblématique : le Château de Dinan

Pour en profiter encore plus cette année, la jeune association vous propose un format festival avec 2 jours de festivités.

Venez (re)découvrir toutes les facettes de la musique électronique au pied du Château de Dinan festnoise.asso@gmail.com https://my.weezevent.com/fort-tonique-2-1 Fest Noise présente Fort Tonique #2 Suite à son premier événement Fort Tonique #1 au Château de Léhon, Fest Noise s’attaque à un nouveau lieu emblématique : le Château de Dinan

Pour en profiter encore plus cette année, la jeune association vous propose un format festival avec 2 jours de festivités.

Venez (re)découvrir toutes les facettes de la musique électronique au pied du Château de Dinan Dinan

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Fort tonique #2 Dinan 2022-08-13 was last modified: by Fort tonique #2 Dinan Dinan 13 août 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d'Armor