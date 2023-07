Atelier Théâtre Fort St Vincent Ubaye-Serre-Ponçon, 9 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

Atelier Théâtre Dimanche 9 juillet, 14h00 Fort St Vincent Réserver au public Quartier Prioritaires de la Ville d’Aubagne (QPV)

Cet atelier est une initiation au théâtre et au jeu du comédien. Il commencera par un échauffement du corps et de la voix pour effectuer le reste des activités en toute sécurité et s’accompagnera d’une gestion du corps et de la voix dans l’espace, moments d’improvisation, de découverte et d’expérimentation individuel comme groupal. Tout les niveaux sont les bienvenus, débutants comme experts.

Fort St Vincent 04340 Saint-Vincent-les-Forts Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0674900413 http://www.fort-st-vincent.com/ Fort Vauban de 1693, classé Monument Historique. En cours de restauration. Se garer au parking du décollage parapente et venir à pied. Pas d’accès en voiture jusqu’au fort sauf handicapés.

©Axis Mundi Company