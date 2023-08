Visitez un poste de commandement de sécurité civile Fort Rapp-Moltke Reichstett, 17 septembre 2023, Reichstett.

Découvrez le déploiement d’un poste de commandement de sécurité civile.

Plus de renseignements sur les horaires et le détail des visites, via l’adresse mail : fort-rapp-moltke@gmx.fr.

Fort Rapp-Moltke Rue du Général de Gaulle, 67116 Reichstett Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est 06 52 16 43 04 http://fort-rapp-moltke.fr [{« link »: « mailto:fort-rapp-moltke@gmx.fr »}] Ouvrage militaire de la ceinture fortifiée de Strasbourg, érigé entre 1872 et 1876, le Fort de Reichstett comporte de nombreuses salles qui ont été déjà restaurées.

L’association Patrimoine et Histoire de Reichstett qui gère le site est heureuse d’accueillir tous les bénévoles désirant poursuivre l’œuvre de restauration du patrimoine alsacien. De Reichstett : D37 Rue de Général de Gaulle – direction Souffelweyersheim en sortant de Reichstett à 300 m à gauche parking du Fort. De Souffelweyersheim : D 37 Route de Bischwiller, puis Rue de Général de Gaulle – direction Reichstett. À 800m à droite Parking du Fort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

