Fort-Mahon-Plage Vintage Day Fort-Mahon-Plage, 6 mai 2023, Fort-Mahon-Plage.

Fort-Mahon-Plage Vintage Day

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

2023-05-06 – 2023-05-07

Fort-Mahon-Plage

Somme

Fort-Mahon-Plage

Retrouvez l’incontournable évènement Vintage qui fêtera ses 4ans en 2023 !

Pour cette année du centenaire de la station, nous vous proposons toujours plus de shows, de pin’up, de véhicules anciens et bien d’autres surprises…. Plus d’infos à venir.

+33 3 22 23 36 00

Fort-Mahon-Plage

