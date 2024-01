Initiation à la pêche à pied Fort-Mahon-Plage, mercredi 17 juillet 2024.

Fort-Mahon-Plage Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 14:30:00

fin : 2024-07-17

SPÉCIAL KIDS – entre 6 et 18 ans

On part à la rencontre des animaux du bord de mer, on apprend à les reconnaître et à les capturer pour ainsi mieux comprendre les méthodes de pêche pour chaque animal et l’importance du respect des consignes pour le renouvellement des espèces.

Guide: confrérie de la crevette grise

Équipement à prévoir : une paire de bottes, de vieilles baskets ou de chaussons de plage. Pas de pieds nus. Vêtements adaptés aux conditions météo. Un encas et une bouteille d’eau.

Réservation office de tourisme

Rdv parking Base nautique

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France



