ZUMBA Party Fort-Mahon-Plage

Somme

ZUMBA Party, 15 avril 2023, Fort-Mahon-Plage
8 rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

2023-04-15 – 2023-04-15 Fort-Mahon-Plage

Somme Fort-Mahon-Plage . 8 8 En compagnie de Caroline de l’association ADEL

Venez participer à 1h30 de danse animé par 6 animatrices du secteur avec la participation d’un invite mystère

Ouverture des portes à 19h15

Entrée 8€ avec collation offerte

Ouvert à tous et surtout dans la joie et la bonne humeur +33 3 22 23 58 79 Fort-Mahon-Plage

