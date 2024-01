BALADE GUIDEE « A la découverte des moules de Bouchots » Fort-Mahon-Plage, dimanche 12 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:30:00

fin : 2024-05-12 11:30:00

Au départ de Quend Plage

Découverte de la mytiliculture, rencontre avec un mytiliculteur et présentation virtuelle du centre de purification du Crotoy.

On aime découvrir la plage sous une autre facette et faire plein de belles découvertes.

Votre guide Odile, la plus jeune de nos guides et son caractère enthousiaste, son énergie et son amour pour la nature.

Équipement à prévoir chaussures de marche, vieilles baskets ou bottes, une tenue adaptée aux conditions météo, un encas et une bouteille d’eau.

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrits. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la vieille de la prestation et cette dernière sera remboursée.

Avenue de la Plage

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France



