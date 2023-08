Visite guidée du Fort l’Ecluse Fort l’Écluse Léaz, 16 septembre 2023, Léaz.

Visite guidée du Fort l’Ecluse 16 et 17 septembre Fort l’Écluse

Visite guidée du Fort l’Ecluse

Partez à la découverte du Fort l’Ecluse avec un guide qui partagera avec vous l’histoire millénaire du lieu et ses mystères.

Fort l’Écluse Route de Genève, Lieu-dit Longeray, 01200 Léaz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Léaz 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 56 73 63 http://www.fortlecluse.fr Le Fort l’Écluse : un grand ouvrage militaire fortifié. Construit à flanc de montagne, le fort inférieur a été doté aux XVIIe et XVIIIe siècles d’une enceinte renforcée d’une tour ronde (la Porte de France) et d’une fausse-braie (place d’arme) qui conduit à un autre accès (la Porte de Genève). La terrasse, située au sommet de la Porte de France, offre un point de vue exceptionnel sur la vallée du Rhône. Les bâtiments du Fort supérieur ont été érigés au milieu du XIXe siècle, en hauteur afin de protéger le fort d’une attaque par la montagne et d’augmenter ses possibilités de logements. 1165 marches taillées dans la roche forment un escalier souterrain qui relie les deux forts. Dans son site classé, Fort l’Écluse offre aujourd’hui les vestiges de plusieurs siècles d’architecture militaire. Il est situé à Longeray, Route de Genève sur la commune de Léaz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Nicolas Gascard