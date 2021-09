Léaz Fort l'Écluse Ain, Léaz Fort l’Écluse Fort l’Écluse Léaz Catégories d’évènement: Ain

Jules César évoque ce site dans La guerre des Gaules. Mais ne cherchez pas d’écluse près de ce fort bâti à partir du XIIIe siècle, agrandi et reconstruit jusqu’au XIXe siècle. Son nom s’est transformé avec le temps : de maison forte de la Cluse, il est devenu fort l’Écluse. Reliant les forts inférieurs et supérieurs, vous y découvrirez son escalier souterrain de 830 marches. Aujourd’hui, c’est un lieu incontournable pour amateurs de jazz. Un programme exclusif vous attend, de juin à septembre avec des groupes leaders de la scène internationale ! Nouveau : désormais, des concerts sont organisés hors les murs. C’est aussi un des sites prioritaires pour la conservation des chauves-souris dans le bassin genevois. Si l’édifice a perdu son importance stratégique pour les hommes, il est devenu le repaire de reproduction de ces chiroptères dans le Pays de Gex. Vingt-deux espèces de chauves-souris, dont petits et grands rhinolophes investissent, depuis longtemps, tout un étage fermé au public. Des caméras vous permettent de les regarder sans les déranger. Une découverte en direct qui émerveille ! Une exposition complète la visite et vous réserve bien des surprises sur cet animal méconnu. Fort l’Écluse, Porte d’entrée du Pays de Gex Fort l’Écluse Route de Genève, Lieu-dit Longeray, 01200 Léaz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Léaz Ain

