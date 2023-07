Plongez au cœur du XVIIIe siècle en profitant des visites animées de ce fort Fort Lagarde Prats-de-Mollo-la-Preste, 16 septembre 2023, Prats-de-Mollo-la-Preste.

Plongez au cœur du XVIIIe siècle en profitant des visites animées de ce fort 16 et 17 septembre Fort Lagarde Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limitées à 180 personnes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Fort Lagarde, qui surmonte la petite cité fortifiée de Prats-de-Mollol-la-Preste, s’ouvre gratuitement pour une visite animée qui vous fera partir à la découverte du fort militaire au cours du XVIIIe siècle.

Dans l’ambitieux objectif de piller ce fort alors bien peu défendu, le contrebandier doux-rêveur Pistoulet et de son extravagante complice Antoinette vont vous enrôler pour mener à bien cette mission, mais c’est sans compter la présence du major Le Cornu qui protège les lieux.

Vous serez alors transporté dans une visite interactive et ludique, avec au programme chorégraphies de combat, suspensions, utilisation d’un fusil de rempart du XVIIIe siècle et démonstration équestre, au sein du Fort Lagarde, construit partiellement par le marquis de Vauban un siècle plus tôt.

Fort Lagarde Place le Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 39 70 83 http://www.pratsdemollolapreste.com La ville fortifiée est dominée par le Fort Lagarde, destiné à surveiller la frontière. Au cœur du monument, une tour à signaux médiévale, entourée par le donjon, a été renforcée par Vauban à partir de 1686. Destiné à une centaine de soldats, le monument de la fin du XVIIe siècle comprend une trentaine de pièces : casernes, cuisines, chapelle, salle d’armes. Un chemin couvert et un souterrain relient le fort à la ville créant ainsi un ensemble architectural remarquable. 15 mn à pied depuis la place par un sentier ou par deux galeries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Sylvain Maisonneuve, Lind’artwork, Valentin Ricart