Sorel-Moussel À la découverte de Fort Harrouard Fort Harrouard Sorel-Moussel, 17 septembre 2023, Sorel-Moussel. À la découverte de Fort Harrouard Dimanche 17 septembre, 13h45 Fort Harrouard Prévoir de bonnes chaussures et des affaires peu fragiles. Renseignements et inscription obligatoire avant le 14 septembre à midi Le Conservatoire vous ouvre exceptionnellement les portes du site archéologique de Fort Harrouard. C’est l’occasion de visiter et de découvrir ce lieu stratégique de l’antiquité, normalement fermé au public, aujourd’hui géré pour la préservation de sa biodiversité, entre autres richesses…

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la Direction régionale des affaires culturelles dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (Sorel-Moussel). Fort Harrouard Fort Harrouard 28260 Sorel – Moussel Sorel-Moussel 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 28 54 48 http://cen-centrevaldeloire.org

