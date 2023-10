Festival Lire au grand large – Rencontre de la MAG et Didier Cornille Fort Fleur d’Épée Le Gosier, 14 octobre 2023, Le Gosier.

Festival Lire au grand large – Rencontre de la MAG et Didier Cornille Samedi 14 octobre, 11h00 Fort Fleur d’Épée

Rencontre de Nicolas Rigaudeau (MAG) avec le designer et enseignant Didier Cornille, auteur notamment de deux livres jeunesse consacrés à l’architecture : Toutes les maisons sont dans la nature et Tous les gratte-ciel sont dans la nature.

Tours et gratte-ciel font depuis toujours rêver ingénieurs et architectes, qui ont inventé de nouvelles façons de construire solide, léger et aussi, aujourd’hui, bioclimatique. Une première approche de ces prouesses architecturales les plus particulières ou les plus imposantes du monde, d’hier ou d’aujourd’hui (le Chrysler Building, la Torre Agbar…).

Didier Cornille a été l’élève de Claude Courtecuisse aux Beaux-arts de Lille, ainsi que de Roger Tallon. Il intègre ensuite la section design des Arts décoratifs de Paris. Au cours de ses études, il rencontre le designer Ettore Sottsass, à Milan, qui oriente son travail de designer et se tourne vers la création de lampes, aux formes souvent animales, qu’il expose à la galerie Neotu. Après avoir été professeur de design aux Beaux-Arts de Tunis, puis à Tourcoing et à L’Institut supérieur des arts appliqués à Paris, il a longtemps enseigné le design aux Beaux-arts du Mans. Aujourd’hui, il se consacre à ses livres et à son travail de designer. Il a publié tous ses livres en tant qu’auteur-illustrateur chez Hélium.

Fort Fleur d’Épée Bas du Fort Le Gosier 97190 Montauban Guadeloupe

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Didier Cornille