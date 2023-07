Plongez dans l’histoire de deux forts symboliques Fort d’Uxegney Uxegney, 16 septembre 2023, Uxegney.

Plongez dans l’histoire de deux forts symboliques 16 et 17 septembre Fort d’Uxegney Tarif : 10 € : adultes, 5 € : 7 à 14 ans, gratuit -7 ans. Le même ticket vous donne accès aux deux forts et au trajet en train. Prévoir des vêtements chauds.

Suivez une visite guidée pour découvrir les forts d’Uxegney et de Bois-l’Abbé et prenez place dans le train militaire restauré par l’association ARFUPE pour profiter d’un voyage entre les deux forts.

Les visites du fort de Bois-l’Abbé (durée 30mn) seront organisées de 13h30 à 17h et celles du fort d’Uxegney (durée 1h30) à 10h, 13h, 14h, 15h, 16h.

Les visiteurs effectueront le trajet aller-retour entre les deux forts à bord de wagons militaires restaurés, tractés par des locomotives anciennes. Ce trajet est inclus dans le prix de la visite (45mn aller-retour).

Parking obligatoire au fort d’Uxegney.

Fort d’Uxegney Rue des Forts, 88390 Uxegney Uxegney 88390 Vosges Grand Est 03 29 38 32 09 http://fort-uxegney.pagesperso-orange.fr/ Edifiés entre 1882 et 1885, les forts d’Uxegney et de Bois-l’Abbé étaient des éléments importants de la Place d’Epinal. Celle-ci servait de point d’appui au système fortifié mis en place par le général Séré de Rivières, de Belfort à Epinal et de Toul à Verdun, après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace et de la Moselle par l’Allemagne.

Ces deux ouvrages, patiemment remis en valeur depuis 1989 par les bénévoles de l’association ARFUPE, sont aujourd’hui rendus accessibles aux visiteurs et inscrits au titre des Monuments historiques de par leur exceptionnel état de conservation.

Le fort d’Uxegney, construit en maçonnerie, puis renforcé en béton, demeure l’un des très rares exemples de forts modernisés avant 1914, resté intact. Dans le dédale des galeries souterraines, on peut découvrir un grand nombre d’éléments restaurés (tourelles d’artillerie, pièces d’artillerie en situation, chambrées, cuisine, usine électrique, etc), ainsi que l’unique exemplaire en état de fonctionnement d’une tourelle à éclipse, modèle Galopin, pour un canon de 155mm, gigantesque mécanique de 250 tonnes installée en 1912. Un parcours sur les dessus de l’ouvrage vous révèlera les coupoles cuirassées des tourelles et des observatoires, ainsi qu’un vaste paysage.

Situé à un peu plus d’un kilomètre à l’Est, et relié à son voisin par un tronçon de l’ancienne voie ferrée militaire reconstruit par l’association, le fort de Bois l’Abbé n’a jamais été renforcé, ni modernisé, comme celui d’Uxegney et conserve son aspect d’origine en maçonnerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©ARFUPE