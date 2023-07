Visitez un fort chargé d’histoire Fort Ducrot Mundolsheim, 17 septembre 2023, Mundolsheim.

Visitez un fort chargé d’histoire Dimanche 17 septembre, 13h00 Fort Ducrot Tarif libre

Durant cette visite, vous découvrirez les anciens laboratoires, convertis en poste de commandement, ainsi que les anciennes chambrées modifiées en usine ou salle à carburant.

En déambulant sur les anciennes places d’artilleries, vous pourrez profiter de la vue sur la place de Strasbourg ou de la vallée de la Bruche, une belle découverte en perspective !

En deux heures, vous traverserez la période prussienne de 1870 jusqu’à la période française de 1936 en parcourant ce fort unqiue mêlant l’histoire du début du XXe siècle aux évènements de la seconde Guerre Mondiale.

Le départ est prévu vers 14 h devant la grille de l’ouvrage.

Fort Ducrot Rue du fort Ducrot 67450 Mundolsheim Mundolsheim 67450 Bas-Rhin Grand Est 0660848738 https://www.fortpodbielski-ducrot-mundolsheim.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064747353995 Le fort Ducrot fait partie de l’ensemble de quatorze fortifications (onze en Alsace, trois en pays de Bade) réalisées autour de Strasbourg sur ordre du général prussien Helmuth Karl Bernhard von Moltke après la chute de la ville en 1870. Ces fortifications suivent le concept développé par Hans Alexis von Biehler, dont le but était de former une enceinte discontinue autour de la place forte faite de forts d’artillerie espacés d’une portée de canons.

Il s’agit d’un lieu unique où vous voyagerez entre l’époque Prussienne et la ligne Maginot.

En 1870, suite à la chute du second Empire et la défaite de Napoléon III à Sedan, l’Alsace et une partie de la Lorraine sont annexés par l’empire Prussien. Strasbourg et ses environs furent profondément modifiés par la construction d’une ceinture de fort autour de Strasbourg. Construit entre 1879 et 1882, le fort Ducrot /Podbielski est le dernier et le plus petit de la ceinture des forts de Strasbourg. Les années suivantes, il n’a cessé d’être modifiés suite à la crise de l’obus torpille de 1885. En 1936, il sera une dernière fois modifié et transformé en poste de commandement pour le secteur fortifié du Bas-Rhin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

