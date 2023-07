Visites guidées du Fort du Vert Galant par l’association Culture’L Co Fort du Vert Galant Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Visites guidées du Fort du Vert Galant par l’association Culture’L Co Fort du Vert Galant Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies. Visites guidées du Fort du Vert Galant par l’association Culture’L Co Samedi 16 septembre, 14h00 Fort du Vert Galant Gratuit, sur réservation Le fort du Vert Galant est l’un des derniers vestiges des forts du Général Séré de Rivières dits « à crête unique » bâtis au lendemain de la guerre de 1870. Il fût construit afin de protéger Lille d’une éventuelle nouvelle invasion prussienne et de ses alliés allemands. Une histoire centenaire, marquée du sceau de l’immédiate obsolescence de ce type d’édifice, mais aussi et surtout du sang des personnes qui y furent exécutées lors de la Seconde Guerre mondiale.

Découvrez ce splendide lieu, plongé dans une ambiance bucolique et hors-du-temps au travers d’anecdotes et histoires d’antan. > Départ à 14h, 15h, 16 et 17h – 400 rue du Vert Galant à Wambrechies (gratuit sur réservation) Fort du Vert Galant 400 rue du Vert Galant – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France http://www.wambrechies.fr/Patrimoine/Patrimoine-bati/Le-fort-du-Vert-Galant [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}, {« type »: « email », « value »: « actioncuture@wambrechies.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Nord, Wambrechies

