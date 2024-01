Atelier parents-enfants avec les ânes Fort-du-Plasne, mercredi 24 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 15:00:00

fin : 2024-01-24 16:00:00

Les ateliers parents-enfants sont un moment de lâcher-prise et de reconnexion à soi, à son enfant.

On se tolère, on s’écoute, on (ré)apprend à communiquer ensemble, on s’encourage, on s’entraide, on partage.

On en repart plus apaisé, le sourire au bord des lèvres, avec l’énergie de retrouver son quotidien de parent, l’esprit et le cœur plus légers.

Atelier collectif :Maximum 6 enfants.

Tarif : 10€ par enfant et 5€ par adulte

Inscriptions et réservation : 06 08 74 31 84

1 chemin du ramier

Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté laflaneriedaudrey@gmail.com



