Doubs Bavans . Les astronomes amateurs de Ciel Montbéliard seront présents au rendez-vous des traditionnelles nuits des étoiles sur l’esplanade et au fort. L’occasion de découvrir la voûte céleste, les montagnes et les cratères lunaires…

En cas de ciel couvert, la manifestation sera annulée mais l’exposé du vendredi soir sur l’astronomie maintenu.

Rendez-vous sur l’esplanade du fort du Mont-Bart.

Manifestation organisée dans le cadre des rendez-vous du patrimoine de Pays de Montbéliard agglomération.

