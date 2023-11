Bordeaux et ses remparts Fort du Hâ Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Aux XIII° et XIV° siècles, Bordeaux s’agrandit en direction du sud. D’abord, le bourg médiéval de Saint-Eloi voit émerger une riche bourgeoisie qui obtient une charte de franchise.

La Jurade est née et obtient le droit d’élever une double muraille au centre de laquelle la Porte Saint-Eloi, avec sa fameuse Grosse Cloche, affirme la puissance du nouveau pouvoir municipal. La croissance économique et démographique se poursuit au siècle suivant et les faubourgs de Saint-Michel, Sainte-Croix, Sainte-Eulalie et Tropeyte ont également droit à un mur de défense. Quelques morceaux de ces deux remparts médiévaux subsistent encore aujourd’hui dans le paysage urbain.

Nous vous proposons de les découvrir au cours d’une balade de 2h environ !

Visite animé par Frédéric Béchir, Guide Conférencier

Durée : 2h00

Départ : Place de la Bourse

Arrivée : Place Gambetta

Tarifs : Adhérent Kairinos : 10 euros, Non-adhérent (tarif plein) : 12 euros, Non-adhérent (tarif réduit) : 10 euros

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

