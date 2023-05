Fest-noz Fort du Dellec, Plouzané (29) Fest-noz Fort du Dellec, Plouzané (29), 17 juin 2023, . Fest-noz Samedi 17 juin, 20h00 Fort du Dellec, Plouzané (29) 0 Fagon-Hellard Hent Dall Titom Fagon-Hellard Titom source : événement Fest-noz publié sur AgendaTrad Fort du Dellec, Plouzané (29) Fort du Dellec 29280 Plouzané Fort du Dellec, 29280 Plouzané, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42623 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-18T00:00:00+02:00

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-18T00:00:00+02:00 festnoz festdeiz Détails Autres Lieu Fort du Dellec, Plouzané (29) Adresse Fort du Dellec 29280 Plouzané Fort du Dellec, 29280 Plouzané, France Age max 110 Lieu Ville Fort du Dellec, Plouzané (29)

Fort du Dellec, Plouzané (29) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//