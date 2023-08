Visites du fort du Château Fort du Château Briançon Catégories d’Évènement: Briançon

Visites du fort du Château 16 et 17 septembre Fort du Château inscription obligatoire , places limitées Profitez d'un panorama exceptionnel depuis ce point culminant de la cité Vauban et aventurez vous dans les dédales de ce fort typique du 19e siècle. Durée 1h Fort du Château Le désert 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Le Fort du Château est un lieu emblématique du verrou défensif pensé par vauban pour protéger la France de son voisin alpin, l'Italie. Venez découvrir le travail effectué pour ancrer le fort dans la roche surplombant la vieille ville et profitez d'un point de vue exceptionnelle sur l'ensemble de la vallée. Ce site ne dispose pas d'équipements permettant l'accès des personnes à mobilités réduites. Des parkings sont disponibles aux alentours de la vieille ville, que le fort surplombe.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00
2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

