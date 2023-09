Cet évènement est passé Conférence : La Guyane en quelques dates Fort Diamant Remire-Montjoly Catégories d’Évènement: Guyane

Remire-Montjoly Conférence : La Guyane en quelques dates Fort Diamant Remire-Montjoly, 16 septembre 2023, Remire-Montjoly. Conférence : La Guyane en quelques dates Samedi 16 septembre, 19h00 Fort Diamant Entrée libre dans la limite des places disponibles A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, venez découvrir l’histoire de la Guyane en 80 dates présentée par l’association Guide Peyi Lagwyann au sein du Fort Diamant éclairé par des jeux de lumière. Fort Diamant Route des plages, Remire-Montjoly, Guyane française Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594295914 0594295913 C’est un bâtiment d’environ 150 m2 édifié sur un terrain de 3 600 m2. Le Fort Diamant est constitué de trois pièces d’artillerie parmi lesquelles un redan en forme de « V », une traverse casematée avec neuf cellules et une batterie en demi-lune. Route des Plages Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T01:30:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T01:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Guyane, Remire-Montjoly Autres Lieu Fort Diamant Adresse Route des plages, Remire-Montjoly, Guyane française Ville Remire-Montjoly Departement Guyane Lieu Ville Fort Diamant Remire-Montjoly latitude longitude 4.864736;-52.253594

Fort Diamant Remire-Montjoly Guyane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remire-montjoly/