Visites du fort des Salettes Fort des Salettes Briançon, 16 septembre 2023, Briançon.

Visites du fort des Salettes 16 et 17 septembre Fort des Salettes chausses de marche et eau à prévoir

Après vingt minutes de montée sur un sentier en fôret, vous visiterez le plus petit et le plus surprenant ouvrage de la barrière fortifiée du 18e siècle. Durée 1h00

Fort des Salettes 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 20 29 49 http://www.ville-briancon.fr/patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Ville de Briançon