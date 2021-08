Fort des Basses Perches Belfort, 26 août 2021, Belfort.

Fort des Basses Perches 2021-08-26 – 2021-08-26

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort

EUR Ce fort, qui offre un magnifique panorama sur la Citadelle de Belfort, permet d’en comprendre la situation stratégique. Découvrez ces fortifications et revivez les différents assauts lancés par les prussiens lors du siège de 1870 – 1871.

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

Inscription uniquement en ligne sur Helloasso

Visite non remboursable, non échangeable

accueil@belfort-tourisme.com +33 3 84 55 90 90 https://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme/evenements/gb-fort-des-basses-perches-2

