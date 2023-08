Visite guidée du Fort de Villeras Fort de Villeras Saclay, 16 septembre 2023, Saclay.

Visite guidée du Fort de Villeras Samedi 16 septembre, 09h30, 10h45, 13h45, 15h00, 16h15 Fort de Villeras Entrée libre

Venez découvrir un patrimoine caché : le fort de Villeras cet édifice militaire remarquable.

Le fort en quelques lignes

Mai 1871. La France perd la guerre contre la Prusse et sort très affaiblie d’un conflit l’ayant laissée isolée avec une frontière sans défense, ouvrant la route sur Paris à une nouvelle invasion. Il faut donc reconstruire le système de défense. Le général Séré de Rivières, directeur du génie au ministère de la Guerre, va concevoir un système de fortifications dissuasives destiné à protéger la capitale et ralentir une éventuelle attaque surprise. C’est dans ce cadre qu’est construit le fort de Villeras entre 1876 et 1881. Au total ce sont 18 forts, 5 redoutes et 34 batteries qui ont été construits autour de la capitale.

Samedi 16 : visites à 9h30, 10h45, 13h45, 15h00, 16h15

Durée : 1h

Fort de Villeras Rue Jean-Rostand 91400 Saclay Saclay 91400 Essonne Île-de-France

Essai propulseur ouvre au public.

Les portes d’un patrimoine caché: le Fort de Villeras

