Visite guidée d’un fort ayant joué un grand rôle dans la bataille de Verdun Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup Vaux-devant-Damloup Catégories d’Évènement: Meuse

Vaux-devant-Damloup Visite guidée d’un fort ayant joué un grand rôle dans la bataille de Verdun Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup, 16 septembre 2023, Vaux-devant-Damloup. Visite guidée d’un fort ayant joué un grand rôle dans la bataille de Verdun 16 et 17 septembre Fort de Vaux Sur incription préalable, accessible avec le billet d’entrée. Tarif adulte (+ 18 ans) : 4 €. Tarif réduit (Jeunes de 8 à 18 ans, étudiants, enseignants, militaires, demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif) : 3 €. Profitez d’une visite guidée pour découvrir le fort de Vaux. La visite de ce fort vous fera ressentir l’indicible intensité des combats de la bataille de Verdun. Fort de Vaux 55400 Vaux-devant-Damloup Vaux-devant-Damloup 55400 Meuse Grand Est 03 29 88 32 88 http://www.verdun-meuse.fr/ Construit de 1881 à 1888, c’est un exemple du système Séré de Rivières. Le fort de Vaux est, dès le début de la bataille de Verdun, un des objectifs prioritaires de l’offensive allemande. Début mars 1916, les Allemands, parvenus à quelques centaines de mètres du fort, engagent un siège de cent jours.

Dans le fort, soumis à un déluge d’artillerie(près de 8 000 obus par jour). Sa garnison résiste et mène des combats héroïques avant de devoir se rendre par épuisement. Il devient alors le symbole de la résistance du soldat de Verdun. , la résistance s’organise malgré le manque de vivres et d’eau. Le 1er juin, les Allemands atteignent le fort : la garnison française, isolée, sans soutien extérieur, va mener une semaine de combats héroïques dans l’intérieur du fort, avant d’être vaincue par l’épuisement de ses forces. La visite du fort permet de comprendre les conditions de vie quotidienne des combattants assiégés au cœur de la forteresse, acteurs d’un drame héroïque devenu symbole de la résistance du soldat de Verdun. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © Mémorial de Verdun / Jean-Marie Mangeot Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Vaux-devant-Damloup Autres Lieu Fort de Vaux Adresse 55400 Vaux-devant-Damloup Ville Vaux-devant-Damloup Departement Meuse Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup

Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaux-devant-damloup/

Visite guidée d’un fort ayant joué un grand rôle dans la bataille de Verdun Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée d’un fort ayant joué un grand rôle dans la bataille de Verdun Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup 16 septembre 2023