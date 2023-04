Concert « Les tableaux d’une exposition » – Révéler l’invisible, les femmes s’exposent Fort de Vaise Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Concert « Les tableaux d’une exposition » – Révéler l’invisible, les femmes s’exposent Fort de Vaise, 13 mai 2023, Lyon. Concert « Les tableaux d’une exposition » – Révéler l’invisible, les femmes s’exposent Samedi 13 mai, 19h00 Fort de Vaise Entrée libre Les tableaux d’une exposition Retrouvez les productions musicales des élèves de 4ème de la Classe Voix à Horaires Aménagés du collège Jean Moulin en collaboration avec le Centre de la voix Rhône-Alpes. De la musique sacrée à la variété actuelle, en n’oubliant pas les chansons à texte, tout y passe ! La promenade entre les tableaux est quant à elle une mise en scène tirée de la pièce musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes. Lors de cette soirée, les collégiens dévoileront leurs créations inédites en lien avec les oeuvres de l’exposition « Révéler l’invisible, les femmes s’exposent ». Piano : Philippe Galkowsky

Préparation musicale : Vincent de Meester

Mise en espace : Aude de Saint léger Ouverture de l'exposition de 14h à 18h Fort de Vaise 27 boulevard Antoine de Saint Exupery Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478471082 Le Fort de Vaise, propriété et siège de la Fondation Renaud, est un fort militaire de la première couronne de fortifications lyonnaise, bâti en 1834. Sauvé de la destruction par les frères Renaud, il abrite désormais la collection d'objets et d'œuvres d'art qu'ils ont légué à la Fondation portant leur nom, en 1994. Celle-ci, reconnue d'utilité publique, s'est donnée pour mission de mettre en valeur les artistes de la région et de faire vivre la culture au travers de résidences d'artistes, d'expositions, d'activités culturelles. Métro D, arrêt Valmy+ 10 minutes à pied (en montée) ou + bus 90 arrêt Fort de Vaise les Carriers. Parking sur place. Merci aux personnes à mobilité réduite de nous contacter auparavant afin que nous puissions les accueillir le mieux possible.

