De l’objet ordinaire à l’extraordinaire 1 et 2 avril Fort de Vaise

Les 1 et 2 avril prochain, le Pôle Patrimoine – Fort de Vaise (Fondation Renaud, Fondation du patrimoine et Patrimoine Aurhalpin) ouvrira ses portes pour la deuxième année au grand public afin de mettre à l’honneur les rencontres, échanges et démonstrations de savoir-faire avec les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant sous la thématique : Sublimer le quotidien.

Les objets du quotidien et leur fabrication seront mis à l’honneur grâce à la présence d’artisans de diverses disciplines (relieuse, vitrailliste, restaurateur de véhicules d’époque, modiste, passementière…).

Une exposition photographique intitulée « La Passion du Geste » de l’Atelier-Musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon (Loire) qui rend hommage aux métiers d’art sera également présentée au Fort.

Les animations proposées

Durant tout le week-end, le public est invité à venir découvrir les savoir-faire de ces professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant qui enrichissent notre quotidien. La manifestation prend la forme d’un salon, au sein duquel les artisans tiendront des stands dans les espaces du Fort de Vaise. Des ateliers ludiques d’initiation aux métiers manuels seront proposés par l’Eveil aux Métiers de Lyon Métropole à destination du jeune public.

Tout au long des 2 jours, des démonstrations et témoignages d’artisans sur leurs savoir-faire, leurs pratiques et leur atelier seront proposés au grand public.

Un point info « orientations métiers d’art » sera accessible à l’entrée pour les personnes désirant se former aux métiers d’art et voulant connaitre les cursus, les organismes de formation et les débouchés.

Sur les 2 jours : un atelier de tissage collectif en continu aura pour but de faire découvrir le principe de ce savoir-faire à grande échelle et un jeu de piste permettra aux plus jeunes de partir à la découverte du Fort.

Enfin, pour une convivialité tout au long du week-end un foodtruck sera présent au Fort de Vaise.

Les artisans participants

Catherine Berger, relieuse et collectionneuse de matières à recycler (Les Millefeuilles de Catberger, Lyon) : https://millefeuille.surinternet.com/

L’atelier Thomas Vitraux, créateur et restaurateur de vitraux depuis 1878 (Valence) : https://www.thomas-vitraux.com/

Au Gant Grenoblois, fabricant de gants depuis 1927 (Lyon) : https://gant-grenoblois.fr/

La Maison Familiale Rurale de Saint-Martin-en-Haut, centre de Formation aux Métiers de la Mécanique automobile qui propose une formation unique en Auvergne Rhône-Alpes : celle de mécanicien réparateur en véhicules anciens et historiques (Rhône) : https://www.mfr-stmartinenhaut.fr/

Geneviève Parois, styliste chapelière-modiste et créatrice de la marque éponyme (Lyon) : https://www.genevieve-parois.fr/

L’atelier de tressage et passementerie Sara Revil, qui représentera son savoir-faire d’exception (Saint-Chamond, Loire) : https://www.sararevil.com/

Christophe Mezzasoma, maître-forgeron et coutelier d’art au lieu-dit Le Foultier (Pont Salomon, Haute-Loire)

Julia Huteau, artiste céramiste (Le Poët-Laval, Drôme) : http://www.juliahuteau.com/

Ainsi que l’Eveil aux Métiers de Lyon Métropole, association composée d’artisans retraités qui initie les jeunes aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels dans un cadre d’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

©JC Bollache