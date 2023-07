Visite guidée : le sport s’invite au fort Fort de tourneville Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Visite guidée : le sport s’invite au fort Fort de tourneville Le Havre, 17 septembre 2023, Le Havre. Visite guidée : le sport s’invite au fort Dimanche 17 septembre, 14h00 Fort de tourneville Durée 45 min. Elevé au milieu du 19e s., l’ensemble militaire de Tourneville est réhabilité depuis quelques années en lieu de vie et de culture. Il accueille notamment le Tetris, salle de musiques actuelles associant conteneurs et béton, l’Association des Modélistes Havrais Amateurs qui développe la culture ferroviaire à partir d’un réseau miniature mais aussi un nouvel équipement sportif. Fort de tourneville 55 rue du 329e Régiment d’Infanterie 76600 Le Havre Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00 © Philippe Bréard Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Fort de tourneville Adresse 55 rue du 329e Régiment d'Infanterie 76600 Le Havre Ville Le Havre Departement Seine-Maritime Lieu Ville Fort de tourneville Le Havre

Fort de tourneville Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre/