Le fort de Tamié en nocturne, un site d’altitude à parcourir sous les étoiles 15 et 16 septembre Fort de Tamié RDV devant l’entrée du fort. Durée 1H30. Prévoir une lampe de poche par personne et une tenue adaptée à un site de plein air en altitude. Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme du Pays d’Albertville (04 79 32 04 22).

Au crépuscule, sur les hauteurs d’Albertville, découvrez l’un des plus vastes forts Séré de Rivières de France. Parcourez les spectaculaires souterrains de ce site emblématique à la lueur des lampes torches, en compagnie d’un guide-conférencier de la Fondation Facim.

Fort de Tamié Route du Col de Tamié, 73200 Mercury, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Mercury 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 38 58 62 http://fort-de-tamie.com La situation géographique du fort de Tamié offre un panorama exceptionnel sur Albertville, la vallée de la Combe de Savoie et les massifs environnants, du Mont-Blanc aux Bauges. Route du collet de Tamié. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

Photo Robert Porret – Fondation Facim