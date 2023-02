Nuit de la Chouette Fort de Sucy-en-brie, 11 mars 2023, Sucy-en-Brie.

Nuit de la Chouette Samedi 11 mars, 14h00 Fort de Sucy-en-brie

Inscription obligatoire pour les balades nocturnes

Une après midi pour mieux connaître les rapaces et la forêt dans le joli cadre du fort de Sucy-en-Brie (94) puis des balades de nuit en forêt de Notre Dame.

Fort de Sucy-en-brie allée séré de rivières 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France

Direction le Fort de Sucy-en-Brie, ses casemates et ses traverse-abris pour la 15ème Nuit de la Chouette, le Samedi 11 mars 2023.

14:00 Tout l’après-midi

Dans la cour d’honneur du Fort, des associations à découvrir avec de la microscopie insolite, connaître les gestes de secours auprès de la faune sauvage en détresse par Faune Alfort, des visites du Fort avec l’Association A La Découverte du Fort de Sucy, des pistes pour randonner avec le Comité départemental de la randonnée pédestre, des ateliers pour mieux connaitre la faune et la flore de la forêt avec Nature et Société, des informations sur les crapauducs avec l’association Renard, une exposition de la Ligue pour la Protection des Oiseaux…

17:00 En début de soirée

Des ombres contées, un diaporama sur les rapaces,

18h30 Buffet téméraire

Repas tiré du sac en plein air dans le Fort (prévoyez votre pique-nique) ET peut être un rapace blessé, soigné et qui retrouvera la liberté ce jour-là.

19:30 En début de nuit…

A vos bottes !!! Des balades en forêt en tendant l’oreille pour entendre les chouettes, en croisant un crapaud ou une salamandre et pour le plaisir de se balader de nuit et de découvrir la vie de la forêt qui s’endort… ou se réveille (de 20h00 à 22h00 environ)

Huit associations se regroupent bénévolement pour le plaisir de mettre ensemble le nez dehors à l’arrivée du printemps.

Adresse :

Fort de Sucy – Allée du Général Séré-de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie



