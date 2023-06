Spectacle de trampoline « Blues Brothers » à Garges-lès-Gonesse Fort de Stains Garges-lès-Gonesse, 13 juillet 2023, Garges-lès-Gonesse.

Spectacle de trampoline « Blues Brothers » à Garges-lès-Gonesse Jeudi 13 juillet, 18h30 Fort de Stains

Ce numéro primé à l’occasion de nombreux festivals met en scène des performances acrobatiques de très haut niveau de manière humoristique et décalée. Deux acrobates partent à la conquête de l’espace grâce à leurs performances acrobatiques de haut niveau, ils y rajoutent une pointe de comédie burlesque, du comique de situation, du Rythme and Blues de premier choix. Avec la costumerie et les thèmes musicaux du film. « Les Blues Brothers » ce spectacle alterne dans un train d’enfer prouesses acrobatiques et clins d’œil humoristiques.

Fort de Stains 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

© Blues Brothers