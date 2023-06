Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse Fort de Stains Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse Fort de Stains Garges-lès-Gonesse, 13 juillet 2023, Garges-lès-Gonesse. Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse Jeudi 13 juillet, 14h00 Fort de Stains Inscription sur place Ces ateliers participatifs encadrés par un artiste professionnel seront l’occasion pour les gargeois et gargeoises de s’essayer à cette discipline autant acrobatique, sportive qu’artistique. Les ateliers seront menés par un ex-international de trampoline et sont ouverts à tous les publics. Fort de Stains 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:45:00+02:00

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Fort de Stains Adresse 95140 Garges-lès-Gonesse Ville Garges-lès-Gonesse Departement Val-d'Oise Lieu Ville Fort de Stains Garges-lès-Gonesse

Fort de Stains Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/garges-les-gonesse/

Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse Fort de Stains Garges-lès-Gonesse 2023-07-13 was last modified: by Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse Fort de Stains Garges-lès-Gonesse Fort de Stains Garges-lès-Gonesse 13 juillet 2023