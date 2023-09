Cet évènement est passé Visites commentées de la batterie (fort) de Sermenaz Fort de Sermenaz Neyron Catégories d’Évènement: Ain

NEYRON Visites commentées de la batterie (fort) de Sermenaz Fort de Sermenaz Neyron, 16 septembre 2023, Neyron. Visites commentées de la batterie (fort) de Sermenaz 16 et 17 septembre Fort de Sermenaz Visites commentées de la batterie (fort) de Sermenaz en continu. Fort de Sermenaz Route du fort, 01700 Neyron Neyron 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 55 61 16 http://www.dombes-cotiere-tourisme.fr Le fort de Sermenaz construit en 1887 est situé sur le mont Goitron. Il est également appelé « Batterie de Gribeauval ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ain, NEYRON Autres Lieu Fort de Sermenaz Adresse Route du fort, 01700 Neyron Ville Neyron Departement Ain Lieu Ville Fort de Sermenaz Neyron latitude longitude 45.815875;4.920328

Fort de Sermenaz Neyron Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neyron/