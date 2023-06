Visite guidée du fort Fort de Saint-Priest Saint-Priest, 17 septembre 2023, Saint-Priest.

Visite guidée du fort Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Fort de Saint-Priest Visites commentées de l’enceinte extérieure de la caserne (fossés, casemate, abris à canon…)

Rappel historique sur les forts autour de Lyon, construction et histoire de celui de St-Priest (nombreuses photos) maquette du bâtiment, petite salle d’armes, couloir d’assainissement du magasin à poudre

Ouvrage militaire de forme trapézoïdale, construit entre 1885 et 1895 par le Général Séré de Rivières (surnommé le Vauban du XIXe siècle), faisant partie de la ceinture de défense de l’Est lyonnais, il était en charge avec ses voisins du secteur de proteger la façade dauphinoise de Lyon.

Édifice hybride, fait encore de pierres maçonnées mais surtout de béton, spécificité que l’on ne retrouve pas dans les autres forts, le rendant plus résistant aux nouveaux obus explosifs récemment mis au point.

Il était protégé à l’arrière par une grille métallique de plus de 300m de long entièrement restaurée, unique en France.

Les fossés, sur les trois autres cotés, étaient protégés par des coffres de contre-escarpes (1 double et 1 simple) pouvant faire feu en enfilade dans les trois fossés. Ils étaient équipés de redoutables canons à 12 culasses et de canons revolvers.

Surplombant les fossés, un chemin de ronde complétait la surveillance de l’édifice.

À voir, la reproduction à l’échelle 1 d’un canon de 155 De Bange et son abri sous talus, une maquette du fort et de son magasin à poudre.

Fort de Saint-Priest Rue du Grisard, 69800 Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Le fort de St-Priest, ouvrage Serré de Rivière construit entre 1886 et 1895, constitue un maillon du système de défense de Lyon à la fin du XIXe siècle après la guerre de 1870. Commencé en maçonnerie traditionnelle, la suite de la construction c'est poursuivi en béton après constat des dégâts provoqués suite à l'invention de l'obus torpille. C'est aujourd'hui le seul fort en béton de la région qui garde son aspect primitif bien qu'il ait subit quelques dommages à la fin du 2e conflit mondial par l'occupant allemand en déroute.

En extérieur, le visiteur appréciera la qualité de la grille de défense entièrement restaurée et unique en France, les coffres de contre-escarpe également très rares, les abris sous talus et la réplique à l'échelle 1 d' un canon De-Bange de 120 identique à ceux utilisés dans les forts après 1850 ainsi que le chemin de ronde.

