Découvrez le fort des dames en visite libre ! Fort de Saint-Jean-d’Alcas Saint-Jean-d’Alcas Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Jean-d'Alcas Découvrez le fort des dames en visite libre ! Fort de Saint-Jean-d’Alcas Saint-Jean-d’Alcas, 16 septembre 2023, Saint-Jean-d'Alcas. Découvrez le fort des dames en visite libre ! 16 et 17 septembre Fort de Saint-Jean-d’Alcas Gratuit. Entrée libre. Possibilité de livret de visite à 2 €. Visite libre comprenant la découverte des parties basses et hautes du fort médiéval, ainsi que la visite des ruelles, de l’église cistercienne, de la maison de l’abbesse, de la salle refuge, du chemin de ronde, des machicoulis et de l’escalier médiéval dans la tour en poivrière. Fort de Saint-Jean-d’Alcas Saint-Jean-d’Alcas, 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul Saint-Jean-d’Alcas 12250 Aveyron Occitanie 06 59 76 75 56 https://tourisme.stjeanstpaul [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 76 75 56 »}] Saint-Jean-d’Alcas est un « fort de Dames ». C’est à une abbesse cistercienne que l’on doit la construction de ce fort aux proportions harmonieuses.

Découvrez les ruelles, l’église du XIIe siècle, les remparts, le chemin de ronde, et les tours médiévales de ce site médiéval fortifié au XVe siècle. Parking à proximité gratuit indiqué. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Point accueil de Saint-Jean-d’Alcas Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Saint-Jean-d'Alcas Autres Lieu Fort de Saint-Jean-d'Alcas Adresse Saint-Jean-d'Alcas, 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul Ville Saint-Jean-d'Alcas Departement Aveyron Age max 99 Lieu Ville Fort de Saint-Jean-d'Alcas Saint-Jean-d'Alcas

Fort de Saint-Jean-d'Alcas Saint-Jean-d'Alcas Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-d'alcas/